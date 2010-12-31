Госбюджет Украины в январе-ноябре сведен с дефицитом 52,2 млрд

Государственный бюджет Украины в январе-ноябре этого года сведен с дефицитом 52,244 млрд. грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Доходы госбюджета составили 215,277 млрд. грн., что на 7,3%, или на 14,72 млрд. грн., больше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Расходы были на уровне 266,729 млрд. грн., что на 24,5%, или на 52,453 млрд. грн., больше, чем в январе-ноябре 2009 года.

Дефицит сводного бюджета за 11 месяцев т.г. составил 46,662 млрд. грн., при этом доходы были на уровне 281,962 млрд. грн., расходы – 214,92 млрд. грн.

Справка УНИАН. В соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» (с поправками), доходы запланированы на уровне 252,751 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 210,089 млрд. грн. Расходы госбюджета запланированы на уровне 305,666 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда – 240,984 млрд. грн.

Дефицит госбюджета запланирован в сумме 54,095 млрд. грн., или 4,99% валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе по общему фонду – 30,338 млрд. грн., или 2,8% ВВП.

номинальный ВВП – 1,083 трлн. грн., темпы роста ВВП – 3,7%, инфляция (декабрь к декабрю) – 13,1%, фонд оплаты труда – 338,9 млрд. грн.

В государственный бюджет Украины входят общий фонд и специальный фонд. В общий фонд направляются общегосударственные налоги и сборы и из него финансируются основные расходы. Средства, которые поступают в специальный фонд, имеют целевое назначение.

Дефицит госбюджета рассчитывается как разница сумм его доходов и возвращенных в бюджет кредитов, а также расходов и выданных из госбюджета кредитов.

Государственный бюджет Украины и местные бюджеты составляют Сводный бюджет Украины.