Воздушная граница Украины в новогоднюю ночь будет под охраной

В Новогоднюю ночь воздушную границу Украины будут охранять более 2200 военнослужащих, которые будут дежурить на командных пунктах и пунктах управления, в составе дежурных звеньев, а также около 400 единиц вооружений и военной техники частей противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Согласно сообщению, для противодействия проявлениям воздушного терроризма и контроля за порядком использования воздушного пространства организовано и осуществляется постоянное взаимодействие пунктов управления дежурных сил и субъектов борьбы с терроризмом, в том числе с Антитеррористическим центром при Службе безопасности Украины, Управлением государственной охраны и государственными органами, которые осуществляют обслуживание воздушного пространства Украины.

Дежурными силами по противовоздушной обороне государства осуществляется постоянный контроль порядка использования воздушного пространства. В среднем за сутки ими сопровождается более 1300 воздушных целей.

Руководство и управление дежурными силами по противовоздушной обороне государства осуществляется с командного центра Воздушных Сил ВС Украины.

Всего на протяжении 2010 года дежурными силами по противовоздушной обороне государства выявлен и обеспечен контроль полетов над территорией и вблизи государственной границы Украины более 500 тысяч воздушных судов.

С начала 2010 года личным составом дежурных боевых расчетов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины выявлено и пресечено 18 нарушений правил использования воздушного пространства. Нарушений государственной границы в воздушном пространстве зафиксировано не было.