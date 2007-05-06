На Новокраматорском машзаводе упал с крыши рабочий

5 мая в 12.30 в Донецкой области на территории ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» с высоты 12 метров упал строитель, который от полученных травм скончался.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, трагедия произошла в результате нарушения мер безопасности во время работ на кровле цеха.