Скупщики овощей привязали мужчину к дереву и порезали ножами

На Волыни задержали двух злоумышленников, которые вывезли местного жителя в лесополосу и, привязав к дереву, нанесли ему ножевые ранения. Ими оказались жители Черкасской области, которые скупали на Волыни морковь и картофель.

Как сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области, обнаженного мужчину бес сознания и с многочисленными ножевыми ранениями случайно обнаружил житель села Велимче в лесополосе возле пгт Ратное.

Как выяснили стражи порядка, потерпевшим оказался 21-летний местный житель.

Следователь Ратновского РО УМВД Украины в Волынской области капитан милиции Василий МИХАЛЬЧУК рассказал, что причиной такого преступления “стала месть”. В тот вечер потерпевший, будучи в состоянии алкогольного опьянения, порезал у одного из автомобилей перекупщиков шины. Последние же в свою очередь решили проучить злоумышленника – силой затолкали его в автомобиль и вывезли за 40 километров от поселка в лесополосу. Там привязали его к дереву, раздели, нанесли несколько ножевых ранений и скрылись в неизвестном направлении. Истекающего кровью потерпевшего обнаружил местный житель. Он сразу сообщил милицию и вызвал бригаду «скорой помощи».

В тот же день злоумышленников задержали в городе Ковеле. Во время обыска в багажном отсеке одного из автомобилей милиционеры обнаружили окровавленные вещи потерпевшего. Задержанные граждане были доставлены в Ратновское РО УМВД Украины в Волынской области.

Подозреваемые своей вины не признают. Говорят только, что хотели проучить парня. Не собирались его убивать.

Потерпевший находится в больнице. Медики оценивают его состояние как стабильное.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 146 ч.2 Уголовного кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека), которая предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. Продолжается досудебное следствие.