Элтон Джон стал отцом

08:56, 28 декабря 2010
Общество
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Музыкант и его друг усыновили новорожденного

Знаменитый музыкант Элтон Джон и его друг, канадский режиссер Дэвид Фарниш, усыновили новорожденного ребенка, пишет US Weekly.

Мальчик, которого назвали Захари Джексон Ливон Фарниш-Джон, был рожден суррогатной матерью в Калифорнии. Отмечается, что ребенок появился на свет в день католического Рождества – 25 декабря.

Это первый ребенок как для 62-летнего Элтона Джона, так и для его 48-летнего супруга.

Пара поженилась в 2005 году спустя 12 лет совместной жизни. 

Газета.Ru

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