Элтон Джон стал отцом
08:56, 28 декабря 2010Общество
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Музыкант и его друг усыновили новорожденного
Знаменитый музыкант Элтон Джон и его друг, канадский режиссер Дэвид Фарниш, усыновили новорожденного ребенка, пишет US Weekly.
Мальчик, которого назвали Захари Джексон Ливон Фарниш-Джон, был рожден суррогатной матерью в Калифорнии. Отмечается, что ребенок появился на свет в день католического Рождества – 25 декабря.
Это первый ребенок как для 62-летнего Элтона Джона, так и для его 48-летнего супруга.
Пара поженилась в 2005 году спустя 12 лет совместной жизни.
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