Элтон Джон стал отцом

Знаменитый музыкант Элтон Джон и его друг, канадский режиссер Дэвид Фарниш, усыновили новорожденного ребенка, пишет US Weekly.

Мальчик, которого назвали Захари Джексон Ливон Фарниш-Джон, был рожден суррогатной матерью в Калифорнии. Отмечается, что ребенок появился на свет в день католического Рождества – 25 декабря.

Это первый ребенок как для 62-летнего Элтона Джона, так и для его 48-летнего супруга.

Пара поженилась в 2005 году спустя 12 лет совместной жизни.

Газета.Ru