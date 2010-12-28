Кабмин принял документы, необходимые для налоговой реформы

Кабинет министров Украины сегодня принял 22 документа, которые необходимы для внедрения налоговой реформы.

Об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ во время представления трудовому коллективу Государственной налоговой службы нового руководителя Виталия ЗАХАРЧЕНКО, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина.

«Сегодня на заседании правительства мы приняли 22 нормативных документа, а еще нам нужно принять приблизительно 180 документов. Перед нами стоит задача создать в стране атмосферу доброжелательности между налоговиками и налогоплательщиками», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Кроме того, премьер-министр поставил перед налоговой задачу перейти на автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость, активизировать работу относительно борьбы с фиктивным возмещением НДС и нелегальной конвертацией средств.