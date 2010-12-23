В перечне платных услуг РАГСов - 15 позиций и точка

Кабинет министров утвердил перечень дополнительных услуг органов регистрации актов гражданского состояния (РАГС), за осуществление которых будет взиматься плата. Соответствующее постановление, проект которого разрабатывало Министерство юстиции, принято 22 декабря на заседании правительства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, об этом сказал министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Министр отметил, что функции по государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляются безвозмездно или, в случаях, определенных законодательством, при условии уплаты государственной пошлины. Дополнительные услуги, которые будут предлагаться отделами государственной регистрации актов гражданского состояния, граждане смогут получать исключительно по собственному желанию.

Отказ от получения платных услуг никоим образом не повлияет на реализацию прав и интересов граждан, связанных с государственной регистрацией актов гражданского состояния.

А.ЛАВРИНОВИЧ напомнил, что требование относительно определения Кабинетом министров перечня платных услуг РАГСов содержится в Законе Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния», принятого Верховной Радой в июле с.г.

Принятие соответствующего постановления позволит защитить права и интересы граждан, поскольку будет способствовать упорядочению предоставления платных услуг отделами государственной регистрации актов гражданского состояния и формированию единого для всей системы перечня платных услуг. Отсутствие перечня платных услуг создавало предпосылки для коррупционных проявлений, поскольку просьба гражданина получить необходимую услугу давала повод для материального поощрения работников органов РАГС.

Постановление Кабинета министров разрабатывалось с учетом многолетнего анализа практики деятельности РАГСов. В перечень включены платные услуги, которые чаще всего заказывались гражданами на протяжении многих последних лет.

Например, РАГСы будут взимать плату за организацию и проведение индивидуальных обрядов государственной регистрации брака и рождения (в частности, обрядов юбилеев свадьбы, обрядов обручений) с использованием различных элементов торжества. Плата будет взиматься за ксерокопирование, ламинирование документов, выдаваемых органами государственной регистрации актов гражданского состояния. Предусмотрена плата за предоставление отдельных видов курьерских услуг, за осуществление правовой помощи с одновременным составлением заявлений (анкет, просьб) в решении вопроса и т. п.

Всего перечень платных услуг, которые могут предоставляться отделами государственной регистрации актов гражданского состояния, содержит 15 позиций.