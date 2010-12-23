Роль Параджанова в одноименном фильме сыграет французский актер

В Киеве презентован проект художественного фильма «Параджанов».

На пресс-конференции в УНИАН по этому поводу продюсер, автор сценария и режиссер фильма Елена ФЕТИСОВА рассказала, что фильм будет создан на киностудии «Интерфильм» в копродукци с Францией, Нидерландами, Грузией и Арменией к 90-летию культового режиссера Сергея Параджанова.

По ее словам, это будет история жизни выдающегося кинорежиссера. К реализации проекта будут привлечены сопродюсеры из Нидерландов, Грузии и Армении и из Франции. “Сама история жизни Параджанова этим обусловлена – съемки пройдут в Грузии, Армении, Украине, а финал фильма будет сниматься в Нидерландах”, - подчеркнула она.

Главную роль в фильме сыграет французский актер и кинорежиссер, обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля 2010 года Серж АВЕДИКЯН. Как призналась Е.ФЕТИСОВА, идею пригласить этого французского актера подал известный украинский режиссер Роман БАЛАЯН, который выступит художественным руководителем и креативным продюсером этого проекта.

В свою очередь Р.БАЛАЯН заметил, что отказался быть непосредственным режиссером данного фильма, поскольку был близко знаком с С.Параджановым, что могло бы помешать ему абстрагироваться. “Я очень хорошо его знаю, чтобы снимать о нем фильм”, - заметил режиссер.

В то же время в ходе пресс-конференции Р.БАЛАЯН рассказал очень много интересных историй, связанных с С.Параджановым. “Личность Параджанова намного интереснее его фильмов”, - заметил режиссер, назвав эту фигуру “явлением” и дав высокую оценку его творческому багажу.

С.АВЕДИКЯН подчеркнул, что он также был лично знаком с С.Параджановым. “Он был очень близок мне по духу, и его вселенная была очень близка мне”, - заметил он.

Актер рассказал, что когда читал сценарий фильма, то понял, что с его автором они одинаково воспринимают эту фигуру. “Но я не наивен, это очень большой риск – снимать фильм о Параджанове сегодня, только спустя 30 лет после его смерти - когда есть очень много людей, которые его знали, – и мы не можем сделать имитацию жизни Параджанова... Но поскольку он сам любил риск, я думаю, мы должны быть на его высоте”, - подчеркнул С.АВЕДИКЯН.

Е.ФЕТИСОВА рассказала, что съемки фильма планируется начать в сентябре следующего года в Грузии, в ноябре съемки продлятся в Украине, а завершить их планируется весной 2012 года в Роттердаме (Нидерланды).

Атташе по вопросам сотрудничества в аудиовизуальной отрасли посольства Франции в Украине Эммануэль ФОСИЙОН выразила надежду, что французская сторона приобщится к производству этого фильма, в частности, будут подписаны соглашения о сопродюссировании.

“Я думаю, это позволит открыть выдающегося режиссера для Франции”, - отметила она.

*** Сергей Параджанов (1924 -1990) – выдающийся армянский и украинский кинорежиссер, народный артист УССР (с 1990), лауреат Государственной премии Украины им. Т.Шевченко (1991, посмертно). С Украиной связана значительная часть творческой биографии С.Параджанова. В Украине он создал фильмы "Наталия Ужвий", "Золотые руки", "Думка" (все - 1957), "Первый парень" (1958), "Украинская рапсодия" (1961) "Цветок на камне" (1962, в соавторстве с А.Слисаренко). Международное признание пришло к С.Параджанову после экранизации в 1964 повести Михаила Коцюбинского "Тени забытых предков".