Богатырева и Патрушев подписали План сотрудничества

В Киеве подписан План сотрудничества между аппаратами Совета национальной безопасности и обороны Украины и Совета безопасности Российской Федерации на 2011-2012 годы.

Документ подписали сегодня секретарь СНБО Украины Раиса БОГАТЫРЕВА и секретарь Совбеза РФ Николай ПАТРУШЕВ, сообщили УНИАН в службе СНБО.

Также в ходе встречи стороны выразили уверенность в том, что механизм двусторонних встреч способствует укреплению украинско-российского стратегического партнерства, отметив необходимость последующего динамичного развития сотрудничества между аппаратами СНБО Украины и Совета безопасности РФ.

Р.БОГАТЫРЕВА и Н.ПАТРУШЕВ констатировали единство или близость подходов к актуальным международным и региональным проблемам, а также наличие крепкой основы для дальнейшего углубления сотрудничества. Они договорились о совместной работе по противодействию новым глобальным вызовам и угрозам в контексте решения широкого спектра вопросов безопасности.

Особое внимание было привлечено к необходимости взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом, незаконной наркоторговлей, пиратством, международной организованной преступностью, которые представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности.

Секретари подчеркнули также важность совместных усилий по противодействию использованию информационных и коммуникационных технологий в террористических и преступных целях.

Были затронуты вопросы двустороннего взаимодействия при решении проблем обеспечения глобальной энергетической безопасности, что имеет большое значение для восстановления мировой экономики, развития экономик Украины и России.

Были обсуждены и вопросы повестки дня запланированной на 2011 год очередной Международной встречи высоких представителей, которые занимаются вопросами безопасности.

Очередная встреча секретарей Советов безопасности Украины и Российской Федерации планируется в России в 2011 году.