Эксперт говорит, что Арбузову понадобятся стальные нервы

Смена председателя Национального банка Украины будет способствовать развитию банковской сферы Украины.

Такое мнение в ходе круглого стола на тему «Российский бизнес в Украине: проблемы и перспективы», организованного Институтом Горшенина, высказали представители инвестиционных компаний.

В частности, глава Наблюдательного совета компании «МТ-ИНВЕСТ» Мирослав ТАБАХАРНЮК считает смену главы Нацбанка вполне оправданной. «Да, банковская сфера требует определенного консерватизма, но в последнее время консерватизм Нацбанка уже тормозил развитие банковского рынка. Надеюсь, что это назначение пойдет на пользу банковскому рынку Украины», - отметил М.ТАБАХАРНЮК.

В свою очередь директор консалтинговой группы «НЭО Центр Украина» Дионис ВАСИЛЬЕВ отметил, что смена главы НБУ является продолжением задекларированного Президентом курса на реформирование финансового сектора. «Трагедии не произошло, негативной реакции рынка нет. Кроме того, не стоит абсолютизировать роль главы Нацбанка: НБУ – это не только его глава, но и мощный государственный институт, в котором существует значительное количество контролирующих и сдерживающих механизмов. Также следует помнить, что должность главы Нацбанка требует стальных нервов, а возраст у господина СТЕЛЬМАХА уже приличный», - сказал Д.ВАСИЛЬЕВ и добавил: «Сергей АРБУЗОВ далеко не новичок в банковском деле, если вспомнить аналитику по поводу его назначения первым замом главы НБУ, то она была положительной».

Как сообщал УНИАН, 21 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес в Верховную Раду представления об освобождении Владимира СТЕЛЬМАХА от должности председателя Национального банка Украины и назначении на эту должность Сергея АРБУЗОВА.

В пресс-службе Президента Украины сообщили, что такое решение глава государства принял в связи с поданным В.СТЕЛЬМАХОМ заявлением об отставке.

Пятилетний период полномочий В.СТЕЛЬМАХА в должности председателя НБУ закончился 16 декабря 2009 года.

До этого назначения С.АРБУЗОВ работал первым заместителем председателя НБУ.

Справка УНИАН. Президент Украины 15 июля 2010 г. подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Национального банка», которым срок пребывания в должности главы НБУ увеличен до 7 лет.

