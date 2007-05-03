Авария поезда ”Днепропетровск–Киев” - это просто террористический акт

Террористическим актом считает аварию экспресса "Днепропетровск – Киев" министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ. Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1".

"Тот инцидент, который произошел, он никакого отношения не имеет к политическим акциям, которые проводят в Киеве. Это просто террористический акт. Я так считаю", - цитирует министра ЛІГАБізнесІнформ.

Также Н.РУДЬКОВСКИЙ обратил внимание, что на том пути, на который пытались перевести столичный экспресс, стояла электричка. И в случае столкновения результат мог бы быть еще более трагическим. "Все это очень серьезно, это не случайность, четко было просчитано, что именно в это время на этом переходе можно сделать перевод", - отметил он.

Н.РУДЬКОВСКИЙ также сообщил, что общался сегодня со всеми руководителями железных дорог Украины, и речь шла о том, чтобы усилить внимание к стрелочным переводам. "Но возле каждого стрелочного перевода мы не поставим охранника правопорядка", - сказал министр. По его мнению, необходимо включить всю правовую систему и найти виновных инцидента.

Как сообщал УНИАН, 2 мая вечером у железнодорожной станции "Росава" Кагарлыкского района Киевской области сошли с рельс электровоз и 6 вагонов скоростного пассажирского поезда №168 "Столичный экспресс", следовавшего по маршруту Днепропетровск-Киев.

Ведется расследование происшествия. «Укрзализныця» считает предварительной причиной инцидента несанкционированное вмешательство посторонних лиц: был взломан электромеханический привод, который переводит стрелку с одного пути на другой.