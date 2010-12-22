Школьники забросали камнями пригородный поезд

В Херсоне трое школьников забросали камнями пригородный поезд.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины на Одесской железной дороге, сотрудники линейного отдела на ст. Херсон задержали трех учеников общеобразовательной школы – 13-летнего, 14-летнего и 15-летнего жителей областного центра, которые в 22 часа забросали камнями поезд сообщением «Херсон - Вадим».

В результате хулиганских действий были разбиты 6 окон. К счастью, пассажиры поезда не пострадали, проинформировали в милиции.

У подростков взяты объяснения в присутствии классных руководителей и родителей.

На родителей злоумышленников составлены админпротоколы, они возместили железной дороге убытки, а дети поставлены на учет в милиции.