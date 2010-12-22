Профсоюзы: начисление пени с Нового года является незаконным

Принятие Верховной Радой 17 декабря изменений к Закону «О временном запрещении взыскания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги» не дает законных оснований для того, чтобы начисление пени осуществлялось с 1 января 2011 года.

Об этом заявил заместитель председателя Национального форума профсоюзов Украины Григорий КАБАНЧЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе НФПУ.

Он отметил, что для правового обеспечения этой процедуры сначала необходимо внести изменения в целый ряд других законодательных актов.

В частности, по его словам, изменения должны быть внесены в законы «О жилищно-коммунальных услугах», «О теплоснабжении», «О питьевой воде и питьевом водоснабжении» и ряд других нормативно-правовых актов. «Внесенные изменения должны четко определять размер пени и ее максимальную величину. Только после этого можно вести речь о возможности ее начисления и взыскания», - отметил Г.КАБАНЧЕНКО.

Как подчеркивают в НФПУ, на сегодняшний день единственным основанием для начисления пени может быть ссылка на ст. 20 Закона «О жилищно-коммунальных услугах», в которой отмечено, что пеня может взиматься лишь в случае, если это предусмотрено законом или договором между предоставителем соответствующих услуг и потребителем.

Учитывая это, профсоюзы обращаются ко всем гражданам Украины быть бдительными, и не подписывать договоров с жилищно-коммунальными учреждениями до момента законодательного урегулирования вопроса относительно размера пени. Разные цифры, что касаются начисления пени и называются сегодня в СМИ, не имеют под собой правовых оснований, отметил Г.КАБАНЧЕНКО, поскольку содержатся лишь в законодательных актах, которые прошли первое чтение в Верховной Раде и пока еще не были приняты в окончательном варианте.

Как сообщалось, 13 ноября 1996 года Верховной Радой Украины был принят Закон «О временном запрещении взыскания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги» - квартплату, водоснабжение, газ, электрическую и тепловую энергию, водоотвод, содержание и эксплуатацию жилья и придомовых территорий, уборку мусора, лифтовое хозяйство. Решение парламента основывалось на том, что государство не выполняло своих обязательств по выплате заработной платы, пенсий, стипендий и других денежных выплат населению.