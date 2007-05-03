Ющенко пока не поедет ни в Италию, ни в Ватикан

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО перенес запланированный на 6-8 мая официальный визит в Итальянскую Республику.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

“В соответствии с согласием, достигнутым с итальянской стороной, принято решение о перенесении сроков официального визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Итальянскую Республику, который планировался на 6-8 мая 2007 года”, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, учитывая заинтересованность обеих сторон в дальнейшем всестороннем развитии украинско-итальянских отношений, достигнута договоренность об определении в ближайшее время по дипломатическим каналам новых сроков визита.

Встреча Президентов Украины и Италии будет проведена в рамках Саммита стран Центральной и Восточной Европы, которая состоится 24-25 мая в г. Брно (Чешская Республика), сообщает пресс-служба Президента Украины.