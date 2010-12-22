Ни один из украинских миротворцев не болеет тропической малярией, заявляет начальник Военно-медицинского клинического центра Западного региона Иван ГАЙДА.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции во Львове он сказал: “Прежде всего, я хотел бы всех успокоить, что ни один из миротворцев, которые прилетели 16 декабря первым рейсом из Либерии, не болен тропической малярией. Сейчас в медицинском заведении находится 80 миротворцев. Это сегодня полностью здоровые люди. Они не имеют никаких симптомов этого заболевания или каких-либо других болезней. После углубленного медицинского обследования в их крови заподозрено наличие малярийного плазмодия (Plasmodium falciparum), который при определенных условиях является возбудителем тропической малярии”.

Как объяснил И.ГАЙДА, с целью недопущения развития этого заболевания все миротворцы сконцентрированы в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона, где проводится однодневная санация специальным французским противомалярийным препаратом «Лореам» (однодневный курс – 6 таблеток), “после чего следующие два дня – двойной контроль. И если в крови не будет выявлен опасный паразит – миротворцы отправятся к месту прохождения службы и к семьям”.

“После успешного уничтожения в крови малярийного плазмодия мы гарантируем, что эти люди никогда не заболеют тропической малярией, разве что при условии повторного заражения, а это может случиться лишь в странах, где паразит распространен”, – отметил руководитель военного медицинского заведения.

Он также сообщил, что классическая тропическая малярия – это инфекционное заболевание с инкубационным периодом 7-14 дней, которое передается через кровь и укусы комаров, а Либерия, откуда вернулись украинские миротворцы, является одной из проблемных стран Африки по распространению заболеваемости малярией.

“Поэтому ситуация, сложившаяся с военнослужащими этой ротации, является вполне типичной, поскольку все зависит от адаптации отдельного организма к изменению климата и др. Все профилактические мероприятия, которые с миротворцами проводятся, не могут, к сожалению, гарантировать полной защищенности, поскольку организм человека реагирует на них по-разному”, - сказал И.ГАЙДА.

Как сообщал УНИАН, продолжается очередная ротация 56-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных сил Украины, который выполняет миротворческую миссию ООН в Либерии.

16 декабря самолетом Миссии ООН из Африки во Львов прибыла первая группа украинских миротворцев, которых разместили в Международном центре миротворчества и безопасности для проведения мероприятий обсервации – медицинского обследования на предмет возможной заболеваемости тропическими болезнями. После проведения предварительных анализов медицинские работники в крови военнослужащих выявили подозрение на наличие африканских паразитов, что дало основания оставить их еще на несколько дней для проведения более глубокого обследования.