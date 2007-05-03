В Ивано-Франковске расстреляли депутата Партии регионов

Предприниматель, депутат Ивано-Франковского городского совета Игорь Халаменда (Партия регионов) госпитализирован с огнестрельными ранениями после нападения неизвестных в Ивано-Франковске.

Об этом сообщил представитель Центра общественных связей УМВД в Ивано-Франковской области.

По его данным, милиции стало известно о нападении на Халаменду после того, как он около 23.00 29 апреля, получив огнестрельные ранения, обратился за помощью в больницу .

Представитель УМВД добавил, что Халаменда получил 3 огнестрельные ранения в область груди, щеки и шеи.

По данным представителя, депутат прооперирован, угрозы его жизни нет.

Он также уточнил, что в момент нападения Халаменда находился в машине.

На месте преступления милиция обнаружила до 8 гильз.

При этом представитель УМВД отметил, что Халаменда отказывается писать заявление в милицию и давать какие-либо сведения по факту нападения.

Милиция самостоятельно проводит расследование.

По данным представителя УМВД, свидетелей нападения на депутата пока нет.

Местные эксперты связывают предпринимательскую деятельность Халаменды с центральным продовольственным рынком в Ивано-Франковске.

Как сообщалось, ранее фракция «Нашей Украины» в Ивано-Франковском горсовете просила прокуратуру Ивано-Франковской области привлечь к ответственности Халаменду за угрозы в адрес депутатов фракции.

Обком со ссылкой на Украинские новости