В киевском метро мужчина потерял сознание и упал на пути

Задержка в движении поездов метро сегодня утром в Киеве произошла из-за падения на пути мужчины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе коммунального предприятия “Киевский метрополитен”, сегодня на Святошинско-Броварской линии метрополитена с 9.46 до 9.52 было приостановлено движение поездов.

На станции «Политехнический институт» в результате ухудшения самочувствия пассажир упал на пути. Напряжение с контактного рельса было снято, благодаря оперативным действиям персонала метрополитена, пассажира в сжатые сроки подняли на платформу.

Врачи «скорой помощи», которые прибыли на место события, осмотрели мужчину, от госпитализации он отказался.