В ДТП погиб экс-начальник контрразведки СБУ

Вместе с женой и друзьями бывший начальник украинской контрразведки и киевской СБУ ехал в Карпаты на уик-энд. Как рассказали «КП» знакомые генерал-майора Олега Черноусенко, соратники по «Нашей Украине» (Черноусенко с 2003-го по 2004-й возглавлял службу безопасности партии) они собирались подняться на Говерлу. В субботу днем на трассе возле села Козин Радивиловского района (Ровенская область), «Тойота» Олега Черноусенко пошла на обгон и, выехав на встречную полосу, столкнулась с грузовиком ЗИЛ-130.

Троих пассажиров иномарки и водителя грузовика госпитализировали в Дубенскую райбольницу. 54-летний Олег Черноусенко умер на месте.

- Жена Олега в тяжелом состоянии, - говорит завотделением реанимации этой больницы Виталий Табачук. - У нее серьезная черепно-мозговая травма. Поэтому Ольгу забрали в Ровенскую областную клинику. Знаю только, что она работает в Секретариате Президента...

Эту информацию подтвердил и руководитель пресс-центра СБУ Игорь Забилык. По его словам, произошла нелепая трагическая случайность.

- Нет никаких фактов, подтверждающих, что авария могла быть кем-то спланирована и подстроена, - добавил он. - Это исключено. Я хорошо знал Олега. Это был очень порядочный, отзывчивый, надежный человек. Всегда жизнерадостный и энергичный. К слову, он со дня на день ждал от Президента назначения на новую должность…

Олег Иванович Черноусенко родом с Сумщины. В 1994 году стал народным депутатом Украины. В ВР был зампредседателя Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

7 лет проработал на руководящих постах Департамента контрразведки, возглавлял Управление аппарата СНБО Украины. С 2005-го по 2006-й руководил столичным управлением СБУ.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебных обязанностей и миротворческих миссий, награжден государственными наградами Украины и других стран.

Был дважды женат. Имеет сына и дочь.

Сотрудники СБУ глубоко скорбят по поводу трагической смерти Олега Черноусенко и выражают соболезнования его родным и близким.

КП в Украине