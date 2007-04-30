Представители казачества высадили дубовую аллею в Луганске

В Луганске представители казачества высадили по улице Владимира Даля дубовую аллею, передает корреспондент УНИАН.

Луганские казаки будут не только ухаживать за новыми насаждениями, но и займутся благоустройством территории.

По данным пресс-службы городского совета, для озеленения города в текущем году уже закупили 2 тысячи саженцев и 5 тысяч кустов роз. В дальнейших планах - приобретение цветов и декоративных деревьев.