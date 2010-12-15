Янукович назвал ответственных за пограничные столбы

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ образовал делегацию Украины в Совместной украинско-российской демаркационной комиссии.

Об этом говорится в Указе Президента “О некоторых мерах по демаркации государственной границы между Украиной и Российской Федерацией” на его официальном сайте.

Делегацию возглавил Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Леонид ОСАВОЛЮК.

Также в состав комиссии вошли: помощник председателя Государственной пограничной службы Украины, заместитель главы делегации Борис ТРЕГУБОВ, заместитель председателя Государственного комитета лесного хозяйства Украины Николай ВЕДМИДЬ, первый заместитель председателя Государственной службы геодезии, картографии и кадастра Иван ЗАЕЦ, заместитель председателя Государственного комитета Украины по земельным ресурсам Николай КАЛЮЖНЫЙ, заместитель председателя Государственного комитета Украины по земельным ресурсам – председатель Государственной службы геодезии, картографии и кадастра Владимир КУЛИНИЧ, начальник отдела Международно-правового департамента Администрации Государственной пограничной службы Украины Валентин ЛАЗАРЕВ, заместитель директора Департамента автомобильных дорог Государственной службы автомобильных дорог Украины Николай ПАРУБЕЦ, начальник 8-го редакционного центра Главного управления оперативного обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей ПРОЦЕНКО, офицер по особым поручениям Службы безопасности Украины Андрей РОМАНЕНКО, заместитель директора Департамента международного правового сотрудничества Министерства юстиции Украины Людмила СИДЛОВСКАЯ, заместитель директора Научно-исследовательского института геодезии и картографии (по согласию) Николай ТРЮХАН, директор Департамента внешнеэкономических связей Министерства транспорта и связи Украины Ирина ЧАЛА, начальник управления земель промышленности, природоохранного назначения и мониторинга земель Государственного комитета Украины по земельным ресурсам Сергей ЧЕРНОШТАН, заместитель генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины Виктор ЧЕРНЫЙ.

В состав делегации Украины в Совместной украинско-российской демаркационной комиссии также входят по должности один из заместителей председателей Донецкой, Луганской, Сумской, Харьковской и Черниговской областных государственных администраций. Кандидатуры указанных членов делегации Украины подаются в Министерство иностранных дел Украины главами названных областных государственных администраций.

Президент разрешил главе делегации Украины с учетом задач по демаркации государственной границы привлекать к работе делегации специалистов министерств, других центральных органов исполнительной власти, соответствующих областных государственных администраций.

Президент поручил Делегации Украины обеспечить осуществление комплекса мер по демаркации государственной границы согласно Договору между Украиной и Российской Федерацией об украинско-российской государственной границе, ратифицированному Законом Украины от 20 апреля 2004 года № 1681– IV, и Соглашением между Украиной и Российской Федерацией о демаркации украинско-российской государственной границы, ратифицированным Законом Украины от 8 июля 2010 года № 2466–VI.

В.ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров принять в месячный срок решения, необходимые для организации и проведения работ по демаркации государственной границы между Украиной и Российской Федерацией, и обеспечивать финансирование мероприятий, связанных с демаркацией государственной границы, в пределах расходов, предусмотренных на указанную цель в государственном бюджете Украины на соответствующий год.