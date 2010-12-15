В Черновицкой ОГА уменьшат количество замов и топ-менеджеров

В Черновицкой облгосадминистрации обещают уменьшить количество заместителей председателя и топ-менеджеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя Черновицкой ОГА Георгий ГАЛИЦ сообщил на аппаратном совещании, комментируя мероприятия по оптимизации органов исполнительной власти.

«Уменьшение количества топ-менеджеров, заместителей положительно повлияет на оптимизацию исполнительной власти. Каждый начальник управления будет иметь возможность формировать политику в своей сфере. Этот процесс позитивный и необходимый для страны», – заявил он.

Г.ГАЛИЦ считает, что административная реформа, изменения в государственном управлении положительно «воспримутся людьми».

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-центре Черновицкого городского совета, «изменения в управлении Черновцами будут эволюционными».

«Город управляемый, исполнительные органы местного самоуправления в Черновцах осуществляют свои функции в соответствии с возложенными на них полномочиями согласно Закону «О местном самоуправлении в Украине», однако определенные изменения в управление, в т.ч. сокращение численности аппарата, которые позволят оптимизировать расходы, со следующего года будет внесены. Однако будет делаться это эволюционным путем, с применением новейших управленческих практик, внедрением электронного управления», – заявил городской председатель Черновцов Николай ФЕДОРУК.

Он заверил, что главными принципами кадровой политики в городе останется «профессионализм, порядочность и готовность самоотверженно служить интересам территориальной общины».

Мэр обратил внимание на то, что за последние десять лет численность исполнительного аппарата городского совета, районных в городе советов не увеличивалась. «В Черновцах отсутствует дублирование функций между городским и районными в городе советами, и этот позитивный опыт отмечен в трудах теоретиков и практиков местного самоуправления и рекомендован к применению в других административных единицах», - заметил Н.ФЕДОРУК.

По его мнению, внедрение современных методов в управление городом, в частности более широкое применение электронного управления, позволит «оптимизировать как количественный, так и качественный состав исполнительных органов».

Как сообщал УНИАН, вчера, 13 декабря, на заседании Совета регионов Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что в ближайшее время начнется второй этап административной реформы, который будет заключаться в оптимизации системы местных органов власти.

Обращаясь к присутствующим, в частности руководителям местных органов власти, Президент «по-хорошему» попросил их сократить бюрократические аппараты этих органов власти.