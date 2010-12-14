В Харьковской области от удара тока погиб двухлетний ребенок.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, трагедия произошла в одном из частных домов поселка Балабановка Богодуховского района.

Оставшись без присмотра родителей, малолетний мальчик распутывал электрическую переноску, и притронулся к оголенному проводу. От поражения электрическим током ребенок погиб.