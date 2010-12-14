На межбанке подскочило евро

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9680/7,9750, к 12:00 цены поднялись до 7,9725/7,9790. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9760/7,9795 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2591/0,2595, к 12:00 сузился спрэд – 0,2593/0,2595. К закрытию цены повысились до 0,2598/0,2600. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,6800 (-0,1875).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3375/1,3495. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7255/10,7375, к 12:00 цены ушли вниз – 10,7065/10,7210. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне выросли до 10,7445/10,7555.