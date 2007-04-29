Янукович: власть работала на все, что угодно, а не на общество

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что отмена политической реформы невозможна.

Об этом глава правительства заявил в эфире телеканала «Интер» в воскресенье вечером.

При этом он добавил, что необходимо усовершенствовать Конституцию и систему власти.

«Очень важно, чтобы мы помнили о главном – такова цель конституционной реформы это усовершенствование системы власти. Президент это хорошо понимает, премьер-министр это хорошо понимает – и тут у нас нет никаких расхождений», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Усовершенствовать Конституцию и систему власти необходимо, по мнению премьера, для того, чтобы предотвратить возможность возвращения «в прошлое время… когда власть работала на все, что угодно, а не на общество, в результате чего потеряла доверие».