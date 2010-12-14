В Киеве горела налоговая
12:53, 14 декабря 2010Общество
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В Шевченковском районе
В Киеве горело здание Налоговой милиции Шевченковского района.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, загорание произошло сегодня около 11 часов утра.
По предварительным данным, огонь вспыхнул на втором этаже здания в одном из кабинетов.
Пострадавших нет. Людей из помещения не выводили.
Причины пожара и нанесенные убытки в настоящее время устанавливаются. На месте происшествия работали пожарные подразделы МЧС.
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