В Киеве горела налоговая

В Киеве горело здание Налоговой милиции Шевченковского района.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, загорание произошло сегодня около 11 часов утра.

По предварительным данным, огонь вспыхнул на втором этаже здания в одном из кабинетов.

Пострадавших нет. Людей из помещения не выводили.

Причины пожара и нанесенные убытки в настоящее время устанавливаются. На месте происшествия работали пожарные подразделы МЧС.