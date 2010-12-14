Обладминистрации будут оптимизированы по матрице Кабмина?

В Донецкой областной государственной администрации считают, что при проведении административной реформы оптимизация структур обладминистраций будет цивилизованной и без репрессий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции первый заместитель председателя Донецкой ОГА Сергей ДЕРГУНОВ.

Говоря о грядущей админреформе в структуре областной госадминистрации, он отметил: «Ничего в этом не вижу страшного - это нормальное состояние, когда структура оптимизируется, это не значит, что будут какие-то репрессии, будут какие-то сложности. Я думаю, что будет процесс абсолютно цивилизованный, нормальный. Мы развиваемся и это нормально».

По мнению замгубернатора, это логично, чтобы структура областной администрации соответствовала структуре центральных органов власти. При этом он не исключил, что заместителям губернатора также предложат возглавить облуправления.

«Я думаю, что в принципе вертикаль будет строиться по зеркальному отображению, по той форме, которая зафиксирована в Указе (Президента) от 9 декабря, то есть по аналогии с Кабинетом министров, - объяснил С.ДЕРГУНОВ. - Вот есть четыре вице-премьер-министра «тире» министры. Аналогичное будет управление инфраструктуры, как сейчас сформировано у Бориса КОЛЕСНИКОВА. И замгубернаторы вполне могут быть и начальниками управлений…».

В то же время С.ДЕРГУНОВ напомнил, что Донецкая ОГА уже обращалась в правительство с просьбой разработать какую-то методику для оптимизации структуры обладминистрации. «Мы хотели, выходили с просьбой - видеть какую-то методику для оптимизации структур – то ли исходя из численности населения региона, то ли из удельного веса в объемах промышленного производства, то ли еще по каким-то критериям методически определить – какая должна быть численность областной государственной администрации в каждом регионе», - сказал замгубернатора. И признался, что ему пока неизвестно, какие же конкретно будут изменения на местах.

«В связи с админреформой, безусловно, в Донецкой области будут изменения. Какие – пока, к сожалению, не могу ответить», - заключил С.ДЕРГУНОВ.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти.

В частности, в процессе ликвидации и реорганизации Кабмина поручено обеспечить сокращение численности государственных служащих не менее чем на 30%, и принять меры по сокращению штатной численности работников секретариата Кабмина не менее чем на 50%.

Вместо 112 органов центральной исполнительной власти созданы 63. Из них 16 министерств, 28 служб, 12 агентств и 7 инспекций.

Количество членов Кабинета министров Президент сократил с 26 до 17 лиц.

На втором этапе админреформы произойдет оптимизация органов власти на местах.