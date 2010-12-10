Янукович уволил 15 министров, но часть переназначил

Президент Украины Виктор Янукович освободил Андрея Клюева от должности первого вице-премьер-министра Украины, а Бориса Колесникова, Сергея Тигипко и Виктора Тихонова с должностей вице-премьеров.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте президента. Также Президент освободил от должностей министров:

Юрия Бойко (министр топлива и энергетики)

Константина Ефименко (министр транспорта и связи).

Дмитрия Колесникова (министр промышленной политики).

Николая Присяжнюка (министр аграрной политики)

Михаила Кулиняка (министр культуры и туризма)

Василия Надрагу (министр труда и социальной политики)

Виктора Балогу (министр по вопросам чрезвычайных ситуаций)

Николая Злочевского (министр охраны окружающей природной среды)

Юрия Хиврича (министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства).

Владимира Яцубу (министр регионального развития и строительства)

Юрия Ященко (министр угольной промышленности).

Василия Цушко (министр экономики)

Равиля Сафиуллина (министр по делам семьи, молодежи и спорта)

Дмитрия Табачника (министра образования и науки).

Анатолия Толстоухова (министр Кабинета Министров)

Следующими указами Президент назначил: Андрея Клюева первым вице-премьер-министром - министром экономического развития и торговли.

Бориса Колесникова вице-премьер-министром - министром инфраструктуры.

Сергея Тигипко вице-премьер-министром - министром социальной политики.

Виктора Тихонова вице-премьер-министром - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Виктора Балогу - министром чрезвычайных ситуаций.

Юрия Бойко - министром энергетики и угольной промышленности.

Николая Злочевского - министром экологии и природных ресурсов.

Михаила Кулиняка - министром культуры.

Николая Присяжнюка - министром аграрной политики и продовольствия.

Дмитрия Табачника - министром образования и науки, молодежи и спорта.

***

Перестановки не коснулись министров: иностранных дел, внутренних дел, обороны, финансов, юстиции, здравоохранения.