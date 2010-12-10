Янукович уволил 15 министров, но часть переназначил
То же самое - с вице-премьерами
Президент Украины Виктор Янукович освободил Андрея Клюева от должности первого вице-премьер-министра Украины, а Бориса Колесникова, Сергея Тигипко и Виктора Тихонова с должностей вице-премьеров.
Соответствующие указы размещены на официальном сайте президента.Также Президент освободил от должностей министров:
Юрия Бойко (министр топлива и энергетики)
Константина Ефименко (министр транспорта и связи).
Дмитрия Колесникова (министр промышленной политики).
Николая Присяжнюка (министр аграрной политики)
Михаила Кулиняка (министр культуры и туризма)
Василия Надрагу (министр труда и социальной политики)
Виктора Балогу (министр по вопросам чрезвычайных ситуаций)
Николая Злочевского (министр охраны окружающей природной среды)
Юрия Хиврича (министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства).
Владимира Яцубу (министр регионального развития и строительства)
Юрия Ященко (министр угольной промышленности).
Василия Цушко (министр экономики)
Равиля Сафиуллина (министр по делам семьи, молодежи и спорта)
Дмитрия Табачника (министра образования и науки).
Анатолия Толстоухова (министр Кабинета Министров)
Следующими указами Президент назначил:Андрея Клюева первым вице-премьер-министром - министром экономического развития и торговли.
Бориса Колесникова вице-премьер-министром - министром инфраструктуры.
Сергея Тигипко вице-премьер-министром - министром социальной политики.
Виктора Тихонова вице-премьер-министром - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Виктора Балогу - министром чрезвычайных ситуаций.
Юрия Бойко - министром энергетики и угольной промышленности.
Николая Злочевского - министром экологии и природных ресурсов.
Михаила Кулиняка - министром культуры.
Николая Присяжнюка - министром аграрной политики и продовольствия.
Дмитрия Табачника - министром образования и науки, молодежи и спорта.
***
Перестановки не коснулись министров: иностранных дел, внутренних дел, обороны, финансов, юстиции, здравоохранения.