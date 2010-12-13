Тигипко: закон о пенсионной реформе сегодня будет в парламенте

Сегодня вечером проект пенсионной реформы будет передан в Верховную Раду.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО сообщил во время встречи с администратором Программы развития ООН, председателем Группы развития ООН Хелен КЛАРК.

«Сегодня вечером мы передадим в парламент проект пенсионной реформы», - заявил он.