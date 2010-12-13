Тигипко: закон о пенсионной реформе сегодня будет в парламенте
21:14, 13 декабря 2010Общество
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Встреча с представителем ООН
Сегодня вечером проект пенсионной реформы будет передан в Верховную Раду.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО сообщил во время встречи с администратором Программы развития ООН, председателем Группы развития ООН Хелен КЛАРК.
«Сегодня вечером мы передадим в парламент проект пенсионной реформы», - заявил он.
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