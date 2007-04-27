Генпрокуратура начала зачистку Майдана от студентов

Генеральная прокуратура Украины начала проводить в регионах проверки фактов привлечения студентов к участию в акциях протеста в Киеве. Об этом в пятницу, как передает ЛIГАБiзнесIнформ, сообщила на коллегии в МВД заместитель генпрокурора Татьяна Корнякова.

По ее словам, по результатам отдельных проверок уже возбуждены уголовные дела. Корнякова подчеркнула, что молодежь действительно свозится в столицу, где пребывает "в опасных условиях и отрывается от учебного процесса". Однако реальных мер ни органы образования, ни милиция пока не принимали, подчеркнула замгенпрокурора.

"Сейчас идет проверка, сейчас и милиция этим занимается, и мы этим занимаемся по каждой области, как только у нас будет обобщение, мы вас проинформируем", - сообщила Корнякова.