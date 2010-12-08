Минобороны расписало закупки оружия на ближайшие 15 лет

Министерство обороны Украины планирует начать закупку военно-транспортных самолетов Ан-70 не ранее 2020 года.

Об этом говорится в Стратегии формирования очертания сил безопасности и обороны Украины образца 2025 года, подготовленной по предварительным результатам проведения оборонного смотра и положенной в основу проекта Стратегического оборонного бюллетеня на период до 2025 года. Общественное и экспертное обсуждение настоящих документов состоялось накануне в Киеве.

На этапе 2011-2015 гг. приоритет в разработке новых образцов вооружения и военной техники и модернизации существующих будет отдан образцам, определяющим боевые возможности Вооруженных сил Украины. В частности, речь идет о продолжении создания многофункционального ракетного комплекса и проведении его государственных испытаний, о строительстве кораблей класса “корвет”, строительстве военно-транспортного самолета Ан-70, а также о начале разработки отечественных беспилотных авиационных комплексов, закупке необходимого вооружения и средств для сил специальных операций.

Среди прочего, до конца 2015 года планируется передать ВСУ новый самолет Ан-140.

К концу 2020 года предусматривается закупка модернизируемых боевых самолетов, новых самолетов Ан-70, новых ракетных комплексов, модернизированных вертолетов, модернизированных зенитных ракетных комплексов, новых и модернизированных радиолокационных систем, боевых кораблей и катеров, ракетно-артиллерийского вооружения, бронетанкового вооружения и техники, новых автомобилей военного назначения. Также будет продолжена разработка отечественных беспилотных авиационных комплексов.

На заключительном этапе, в период 2021-2025 гг., будет осуществляться комплексное оснащение Вооруженных сил новыми современным вооружением и военной техники, а также разработка оружия, действие которого базируется на новых физических принципах.