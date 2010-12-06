Эксперты считают Чернобыль перспективным туристическим объектом

Эксперты называют Чернобыль перспективным туристическим объектом.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя Государственной службы туризма и курортов Украины Дмитрий ЗАРУБА.

«Мое видение, и я поддерживаю в этом министра чрезвычайных ситуаций Виктора БАЛОГУ, что одним из интересных туристических маршрутов, который может быть востребован приехавшими, в том числе и на Евро-2012, является Чернобыль. Хотя это трагическая история Украины, но это тот объект, который является уникальным в мире, это, по сути, музей истории советской эпохи и той трагедии, которая произошла», - сказал Д.ЗАРУБА.

По его мнению, «если правильно поставить логистику и правильно продвигать этот объект, то это даст возможность многим увидеть, как работала советская система и как случилась та трагедия, которая унесла много жизней и нанесла большой вред экологии». Он также добавил, что по мнению журнала Forbs, Чернобыль является одним из интересных мест в мире.

Д.ЗАРУБА затруднился назвать, сколько туристов в год может привлечь данный объект. При этом он выразил мнение, что «большое количество туристов сможет поехать, единственное, нужно четко отрегулировать систему проезда и туристического сопровождения, все-таки это режимная зона». «Но я думаю, что до миллиона человек в год возможно принять в такой зоне при правильной логистике», - уточнил он.