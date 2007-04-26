Екатерина Ющенко с дочками побывала в украинской гимназии в Ялте

Председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО вместе с дочками Софийкой и Христинкой посетила сегодня Ялтинский учебно-воспитательный комплекс «Гимназия-школа-сад 15 им. Степана Руданского» – единственную в Ялте школу, обучение в которой ведется на украинском языке.

Как сообщили УНИАН в МБФ «Украина 3000», Е.ЮЩЕНКО сопровождали председатель Верховной Рады АР Крым Анатолий ГРИЦЕНКО, премьер-министр Крыма Виктор ПЛАКИДА, представители местных органов власти и Фонда «Украина 3000».

Е.ЮЩЕНКО осмотрела школу, побывала в учебных аудиториях, посетила комнату-музей Степана Руданского, а также пообщалась с преподавателями, учениками и членами родительского комитета школы.