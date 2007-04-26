Зварич пояснил, что СБУ искала в Минюсте

Экс-министр юстиции Роман ЗВАРИЧ считает, что заявления, о политических или коммерческих заказах относительно событий вокруг ГП «Информационный центр» Министерства юстиции Украины являются спекуляциями и попытками избежать ответственности за злоупотребление и нарушение законодательства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», об этом он заявил сегодня, комментируя ситуацию, которая возникла вокруг «Информационного центра».

В частности, Р.ЗВАРИЧ отметил, что во время своего пребывания в должности министра юстиции он неоднократно обращался в правоохранительные органы с просьбами осуществить проверку деятельности ГП «Государственный информационный центр» Министерства юстиции.

По его словам, основаниями для таких обращений стал тот факт, что «Информационный центр» определен администратором реестров, создание и обеспечение функционирования которых относится к компетенции Минюста.

При этом тарифы на услуги ГП «Информационный центр» установлен Кабинетом Министров или Министерством юстиции Украины. Предусмотрено, что средства за предоставление услуг предприятием должны перечисляться в бюджет. Р.ЗВАРИЧ отметил, что по примерным расчетами доход государственного предприятия составляет 50 миллионов гривен ежегодно. «Куда идут эти средства, если прибыльность государственного предприятиях при десятках тысячах запросов, касающихся справок, составляет всего 70 тысяч гривен? В течение двух месяцев руководство государственного предприятия не смогло ответить на этот вопрос», - сказал он.

Экс-министр отметил, что по этому поводу им было направлено письмо ГлавКРУ с просьбой провести соответствующую проверку.

Кроме того, Р.ЗВАРИЧ отметил, что у него, учитывая проблему рейдерства, мошенничества с недвижимым и движимым имуществом граждан, наследством, возникли небезосновательные сомнения относительно защищенности государственной информации, содержащейся в реестрах, учитывая то, что на "Информационный центр" возложены функции систематизации информации.

В связи с этим он обратился в Департамент специальных телекоммуникационных систем и защиты информации СБУ с просьбой определить уровень защищенности государственных информационных ресурсов Министерства юстиции.

Во время проверки было установлено, что с любого рабочего места Минюста, подключенного к сети Интернет, существует возможность получения доступа к сегментам сетей ГП «Информационный центр», нотариальных контор и подразделений Бюро технической инвентаризации в г.Киеве и других регоинах Украины.

Кроме того, не нашло ни одного документального подтверждения создание, аттестация и функционирование соответствующей комплексной системы защиты информации. «Это означает, что государство не гарантирует защиту информации в Реестрах, которые ей принадлежат и в которых содержатся персональные данные граждан», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Он также отметил, что по данным Счетной палаты ГП «Информационный центр» Министерства юстиции незаконно присвоило около 570 млн. грн.

Р.ЗВАРИЧ отметил, что после отставки с должности министра юстиции вся полученная им информация была передана в правоохранительные органы и направлена в профильный комитет Верховной Рады.

По его словам, исходя из вышеуказанного, информация, созданная за счет государственных средств, является государственной собственностью, и государство должно гарантировать соответствующую защиту информации, где содержатся персональные данные граждан. Кроме того, по его словам, функции систематизации защиты и предоставления такой информацию должен выполнять государственный орган. «В данном случае – Министерство юстиции. Государственный орган не может делегировать такие функции ни одному коммерческому предприятию», - сказал он.

Кроме того, Р.ЗВАРИЧ отметил, что средства, которые поступают в результате услуг за предоставление такой информации, принадлежат государству и не могут присваиваться ни коммерческими предприятиями, ни государственными. «Виновные в невыполнении требований закона по защите информации и нарушении финансового законодательства должны быть привлечены к юридической ответственности», - сказал экс-министр юстиции.