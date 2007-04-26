Начнется Турецкая вечеринка

27 апреля в 19-00 состоится благотворительная акция с целью помощи одному из медицинских заведений Украины - Турецкая вечеринка. Организаторы - Международный Союз бизнесменов Украины и Турции (ТUID), Комитет социальных мероприятий Союза. Средства, собранные во время лотереи, которая состоится на Турецкой вечеринке, вместе со спонсорской материальной поддержкой и при содействии инженера–архитектора одной из турецких строительных фирм, пойдут на обновление помещения Киевской городской больницы скорой помощи (ресторан «Чумацький шлях», село Романкив, ул. Сосновая, 10, Обуховская трасса). Телефоны: 8-050-311-73-65, 8-063-222-48-88.