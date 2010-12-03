На рынках открыты общественные приемные милиции

На рынках Житомирской области милиция организует свои общественные приемные.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области, на рынках области уже начали работать общественные приемные милиции.

В пресс-службе отметили, что общественные приемные созданы с целью быстрого и качественного реагирования милиции на обращения представителей малого бизнеса о нарушении их прав и коррупционных действий относительно их со стороны чиновников.

К работе в приемных привлечены оперативники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью, участковые инспекторы милиции и сотрудники службы внутренней безопасности.

Главной обязанностью дежурных общественных приемных, по данным пресс-службы, является рассмотрение, даже анонимных, сообщений о возможных правонарушениях в отношении предпринимателей, как то: вымогательство, требование взятки, угрозы физического влияния и пр.

Каждое обращение предпринимателя будет рассматриваться в десятидневный срок согласно действующему законодательству, а о принятом решении в письменном виде будет сообщаться заявителю, отмечает пресс-служба УМВД.