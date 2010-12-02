Житель Ивано-Франковска - главе МВФ: снимаю с себя ответственность за долги Украины

Житель Ивано-Франковска Руслан КОЦАБА просит Международный валютный фонд вычеркнуть его из списка должников.

Об этом говорится в заявлении на имя директора-распорядителя МВФ Доминика СТРОСС-КАНА, текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

«Руководствуясь ст.ст. 5, 13, 15, 18, 27, 34 Конституции Украины, заявляю, что все кредитные ресурсы, которые предоставлялись руководству Украины, не имеют никакого отношения ко мне лично, а также к членам моей семьи, – отмечается в заявлении. - За время существования Украины, с 24 августа 1991 года и до сих пор, мне ни разу не была представлена правдивая информация относительно целей получения предоставленных кредитных ресурсов Международного валютного фонда».

Автору заявления, по его утверждению, стало известно из доступных информационных источников, что «именно мое государство лидирует в перечне должников МВФ, которые одалживали на невыгодных условиях кредиты во время мирового финансового кризиса, и занимает второе место в мире по сводной сумме кредитов от МВФ, что составляет свыше 1100 американских долларов на каждого, даже новорожденного, украинца».

«Никогда, я подчеркиваю - никогда, руководство моего государства не предоставляло официального протокола направления кредитных ресурсов в какие-то отрасли украинской экономики, - заявляет Р.КОЦАБА. - Ни разу в официальных изданиях Президента Украины, правительства Украины, Верховной Рады Украины не были представлены документы, подтверждающие использование предоставленных кредитных ресурсов на территории Украины».

Р.КОЦАБА напоминает, что официальная сумма долга Государства Украина зафиксирована в Законе Украины «О государственном бюджете Украины на 2010 год» в размере 315 миллиардов 715 миллионов 906 тысяч 300 гривен, что на 25% превышает доходную часть бюджета на 2010 год, а это свидетельствует о дефолте.

«Я, как гражданин Украины, не имею права разделять долги, которые берутся неизвестно для каких целей и неизвестно на каких условиях, - отмечает автор заявления. - Кроме того, довожу до вашего сведения, что в 2008 году на рефинансирование банковского сектора страны были выделены свыше 60 миллиардов гривен, которые до сих пор не возвращены в бюджет страны, а сумма свыше 30 миллиардов гривен уже никогда не вернется в бюджет страны, поскольку эти финансы выведены из страны через банки, которые сейчас срочно ликвидируются».

По мнению Р.КОЦАБЫ, кроме того, «в стране существуют корпоративные долги предприятий под гарантии Государства Украина, которые выдавались неизвестно как и кем определенным предприятиям и фирмам для неизвестно кем обоснованного ведения бизнеса. Я не знаю перечня этих фирм и причин, по которым кредиты им выдавались, и на основании чего такие огромные кредиты выдавались в Украине».

«Опираясь на вышеизложенное и руководствуясь Конституцией Украины, заявляю, что снимаю с себя ответственность за возврат кредитов, которые были привлечены правительством Украины для неизвестных целей и использовались в целях кредитования финансовых групп, приближенных к руководству страны на протяжении 20 лет, - добавляет он. - На основании вышеизложенного, прошу вычеркнуть меня, временно безработного украинца Руслана КОЦАБУ, мою жену Ульяну и двух дочек: Квитославу (6 лет) и Зореславу (3 года) из списка должников Международного валютного фонда».

Справка УНИАН. Р.КОЦАБА возглавляет Ивано-Франковскую областную организацию партии «Пора». Баллотировался на должность городского председателя Ивано-Франковска на выборах 31 октября 2010 года.