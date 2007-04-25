Президент перенёс дату внеочередных выборов (обновлено)

Президент перенес дату внеочередных выборов на 24 июня. Об этом он заявил в своем телевизионном обращении.

Обращаясь к украинскому народу Президент Виктор Ющенко, в частности отметил:

“"Уважаемый украинский народ!

Дорогие соотечественники!

2 апреля 2007 года я подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 5 созыва. Как уже я объяснял, причина моего решения простая и ясная – коалиция большинства была сформирована в парламенте Украины неконституционным путем. На базе политической коррупции было допущено манипулирование депутатскими мандатами, а значит было допущено манипулирование вашими голосами, вашим выбором. Это в сущности ревизия политических результатов выборов. Это - грубое нарушение основных принципов Конституции Украины. Целеустремленно парламентско-правительственная коалиция формировала конституционное большинство, чтобы сделать свое правление неконтролируемым. Это стало реальной угрозой национальному суверенитету и в сущности конституционному строю в Украине.

Еще 11 июля 2006 года был нарушен порядок формирования коалиции, в которую вошли так называемые внефракционные депутаты, но всеми участниками политического процесса тогда, в том числе и мной, Президентом Украины, считалось, что это эпизод. Считалось, что следует перейти этот эпизод, потому что стране после двух выборов нужна была политическая стабильность. Уже в марте текущего 2007 года такая практика перехода депутатов из оппозиции в большинство стала массовой. Это привело к массовым нарушениям Конституции. В сущности над вами, над вашим выбором, наш вашей свободой, над нашей страной, ее суверенитетом и единством нависла реальная угроза. Как Гарант Основного закона Украины и соблюдения ваших прав, ваших свобод, я остановил эту угрозу, я был вынужден вмешаться в ситуацию, сложившуюся в украинском парламенте, и приостановить его полномочия.

Я выполнил свой долг как Президент Украины. Я защитил национальную Конституцию, собственно говоря, я выполнил свою присягу перед вами.

Поэтому сегодня со всей твердостью я хочу заявить: внеочередные парламентские выборы в Украине состоятся. Это единственный способ привить украинскому политику чувство ответственности перед каждым из вас, потому что вы являетесь властью, потому что вы являетесь реальной силой. Вы являетесь главным хозяином страны, вы формируете источник власти и вы формируете, собственно говоря, саму украинскую власть.

Моя позиция нерушима. Я твердо стою на том, что выборы должны быть должным образом организованы и должным образом подготовлены. Хочу заявить, что я принял во внимание заявление ЦИК, которое было сделано два дня назад об отсутствии кворума в ЦИК, что создает серьезные трудности и в сущности делает невозможным проведение выборов 25 мая в 2007 г. в Верховную Раду Украины.

На препятствия, делающие невозможным соблюдение этого срока указывает постановление высшего административного суда Украины, которое было принято вчера.

Я довел до премьер-министра Украины свою резкую обеспокоенность фактическим отказом Кабинету Министров обеспечить финансирование вашего волеизъявления. Это действие, которое граничит с нарушением криминального закона.

Между тем прошёл уже месяц как в Верховной Раде Украины переформатирована коалиция вопреки Конституции. Отныне Президент Украины в полной мере может реализовать свое право распустить парламент на основании ст. 90 Конституции Украины.

Я убежден в юридической правоте и политической необходимости такого решения. Убежден, что это решение понимает украинское общество, понимают ответственные украинские политики, понимает народ. Значит, выборы будут. Мы проведем их спокойно, честно и демократически как подобает европейской стране.

С целью надлежащего проведения выборов, ради демократического политического решения проблем в жизни страны и руководствуясь ст. 5 Конституции Украины, я подписываю Указ о назначении внеочередных выборов Верховной Рады Украины на 24 июня 2007 года.

Мой шаг отражает взвешенное отношение к развитию ситуации и конструктивную политическую волю. Украине нужны перемены. Вы, украинский народ, заслуживаете лучшей судьбы и лучшей политики. Для этого я полон всей надлежащей и решительной воли. Благодарю за внимание”.