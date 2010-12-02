Антикризисный штаб созван в Праге

Антикризисный штаб созван в столице Чехии из-за обильного снегопада, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Снег парализовал в Праге общественный транспорт - приостановлено движение трамваев и автобусов на наиболее напряженных маршрутах.

"Ситуация очень плохая. Снег будет идти всю ночь", - сообщили Чешскому информагентству ЧТК в Пражском государственном транспортном предприятии.

Самые большие проблемы с общественным транспортом возникают у пассажиров на окраинах столицы Чехии, где коммунальные службы совсем не справляются с уборкой снега.

Из-за непогоды резко ухудшилась ситуация на Чешской железной дороге: все поезда приходят в Прагу с большим опозданием, иногда до 4-5 часов.

Международный аэропорт Праги "Рузыне" закрыт из-за снегопада - такое решение было принято на заседании антикризисного штаба, сообщает ЧТК.

По прогнозам метеорологов, в Праге в ближайшую ночь может выпасть до 20 сантиметров снега, в некоторых районах Чехии - до полуметра снега.