Сколько стоит земля в пригороде Киева

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство за 2 года (с ноября 2008 по ноябрь 2010 г.) снизилась на 40,64%, или 2737 долл., – до 3996 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым остается Переяслав-Хмельницкий район со средним показателем 1 072 долл./сотка (в 2008 году - 1 616 долл./сотка), самым дорогим - Киево-Святошинский район, где средняя цена земли составила 6 585 долл./сотка (в 2008 году - 10 503 долл./сотка).

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Барышевском районе на 23,99% – до 1159 долл./сотка, Вышгородском – на 48,94% – до 3040 долл./сотка, Бородянском – на 34,37% – до 1946 долл./сотка, Киево-Святошинском – на 37,30% – до 6585 долл./сотка, Фастовском – на 26,52% – до 1168 долл./сотка, Кагарлыкском – на 22,67% – до 1506 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком – на 33,68% – до 1072 долл./сотка, Обуховском – на 43,19% – до 4663 долл./сотка, Макаровском – на 30,15% – до 1851 долл./сотка, Васильковском – на 49,60% – до 2607 долл./сотка, Броварском – на 47,04% – до 3080 долл./сотка, Белоцерковском – на 34,23% – до 1218 долл./сотка, Иванковском районе – на 39,97% – до 1113 долл./сотка.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в октябре 2010 года снизилась на 0,42%, или 17 долл., – до 3993 долл. за сотку, в январе-сентябре 2010 года – выросла на 4,65%, или 178 долл., – до 4010 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.