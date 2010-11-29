Умер комедийный актер Лесли Нильсен

Популярный американский актер, канадец по происхождению, Лесли Нильсен, известный своими комедийными ролями в фильмах «Аэроплан!» и «Голый пистолет» умер в понедельник возрасте 84 лет.

Нильсен скончался в больнице, расположенной неподалеку от своего дома в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида, где он проходил лечение от воспаления легких, сообщил его агент Джон Келли.

Актер переехал в Голливуд в середине 1950-х годов, хотя уже был известным драматическим актером в Нью-Йорке, где он играл в популярных телесериалах.

Поначалу в Голливуде ему доставались в основном незначительные роли.

Его подлинное актерское амплуа было раскрыто после выхода в 1980 году на экраны фильма «Аэроплан!», ставшего хитом международного кинопроката. С тех пор Нильсен сыграл более чем в трех десятках фильмов.

Последний фильм с его участием, «Очень страшное кино - 5» должен выйти в прокат в 2011 году.

Газета.ру