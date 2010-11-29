В Севастополе украинскую школу-коллегиум обещают построить за 2-3 года

04:04, 29 ноября 2010
Общество
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Сроки вышли, "планы не изменились"

В Севастополе украинская школа-коллегиум будет построена через 2-3 года. Об этом заявил начальник управления образования и науки городской госадминистрации Сергей КРУГЛОВ, передает корреспондент УНИАН.

«Планы строительства в Севастополе украинской школы-коллегиума не меняются... Я думаю, что в ближайшие 2-3 года мы реализуем строительство этого учебного заведения», - сказал чиновник в эфире местной телекомпании.

Как сообщал УНИАН, летом нынешнего года глава Севастопольской ГГА Валерий САРАТОВ сообщал журналистам, что из необходимых на строительство школы-коллегиума 21 млн.грн. Министерство регионального развития Украины выделило лишь 4,6 млн.грн.

Полная смета реализуемого с 2007 года проекта составляет 62 млн.грн. На сегодня на строительство школы потрачено около двух третей от общей суммы.

Ранее ставившиеся сроки сдачи объекта уже истекли.

 

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