Мила Йовович ждёт ребенка (фото)

Мечты звездной актрисы Милы Йовович о материнстве сбываются. Как сообщает представитель актрисы, 31-летняя Йовович ждет ребенка от режиссера Пола Андерсона. Когда именно малыш появится на свет, пока неизвестно.

Милла Йовович и Пол Андерсон познакомились в 2002 г. на съемках фильма "Обитель зла", где Милла сыграла главную роль, а Пол был режиссером. Год спустя пара объявила о помолвке, но вступать в брак Андерсон и Йовович пока не торопятся.

Сама Милла уверяет, что серьезно они это еще не обсуждали. Зато место для церемонии бракосочетания влюбленные уже выбрали. "У меня есть хорошая подруга в Италии. Она принадлежит к древнему итальянскому роду, у них есть замок, и мы надеемся там пожениться", – поделилась Йовович.

Дла Миллы этот брак не первым. Несколько лет актриса была женой французского режиссера Люка Бессона.

Утро