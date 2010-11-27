Азаров предложил Эксимбанку Китая открыть офис в Киеве

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ предложил руководству Экспортно-импортного банка Китайской Народной Республики открыть официальное представительство в Украине.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, такое предложение Н.АЗАРОВ высказал в ходе встречи с председателем правления Эксимбанка КНР КНР Ли ЖОГУ.

«Между нашими странами будут реализовываться масштабные проекты и, возможно, есть смысл открыть в Украине официальное представительство государственного Экспортно-импортного банка Китая», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Кроме того, стороны обсудили перспективы развития сотрудничества и конкретные проекты, которые правительство считает приоритетными для привлечения китайских инвесторов и кредитных ресурсов. В частности, по словам Н.АЗАРОВА, Украина заинтересована в инвестициях в агропромышленный комплекс и инфраструктуру.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществил официальный визит в КНР.

В результате было подписано совместное заявление о всестороннем повышении уровня китайско-украинских отношений дружбы и сотрудничества.

По результатам визита, в частности, подписано двустороннее соглашение о строительстве железнодорожной ветки, которая свяжет Киев и международный аэропорт «Борисполь». Для этого китайские банки предоставят кредит в размере 1 млрд. долл.