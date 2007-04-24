Конституционный Суд решил ”уморить” судей и Ставнийчук
18:35, 24 апреля 2007Общество
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Будут спрашивать, пока ответы не закончатся
Конституционный суд Украины решил работать сегодня до тех пор, пока представитель Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК не закончит отвечать на вопросы представителей процесса.
Как передает корреспондент УНИАН, после того, как в 18 часов согласно регламенту работы суда заседания должно было закончиться, председатель суда Иван ДОМБРОВСКИЙ спросил у судей КС, готовы ли они продолжить заседание до тех пор, пока вопросы к М.СТАВНИЙЧУК не будут исчерпаны, или закончить заседание и продолжить его завтра утром.
За то, чтобы продолжить заседание сегодня, проголосовали 12 судей из 18.
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