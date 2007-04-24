Янукович будет убеждать Россию, что она ничего не потеряет

Без участия Казахстана в проекте “Одеcса-Броды” у нефтепровода нет перспектив. Такое мнение премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил в интервью польской газете “Дзенник” во время своего недавнего визита в Польшу, сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров.

“Без Казахстана у проекта нефтепровода «Одесса-Броды” нет никаких перспектив”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

“Проблема заключается в том, что речь идет не только о Казахстане (о согласии на участие в проекте – УНИАН). Нужно договориться также с участниками других таких проектов, в том числе с Россией. Если удастся достичь такого понимания и будет политическая воля, решение будет принято”, - сказал премьер Украины.

России, по мнению В.ЯНУКОВИЧА, нужно объяснить, что она ничего не потеряет, а станет участником проекта, и по нефтепроводу «Одесса-Броды-Гданьск» пойдет российская нефть, следовательно, присутствие России на западных рынках увеличится.

Российское участие в проекте, считает В.ЯНУКОВИЧ, не должно обязательно означать полной зависимости от нее. “Будут еще и другие поставщики. В конечном итоге, зависимость будет двусторонней - россияне путем своего участия будут также зависимы от нас. Мы считаем, что экономические вопросы возьмут верх над политическими”, - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что Украина является мощным экспортером энергетического сырья, отметив, что “сегодня каждое государство отстаивает свои интересы, потому хочет уменьшения зависимости. С другой стороны, другие страны пытаются сохранить свое влияние. Но не следует переходить определенных границ”.

Как сообщал УНИАН, Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ 29 марта на встрече с Президентом Польши Лехом КАЧИНЬСКИМ подчеркнул, что Казахстан заинтересован в нефтепроводе Одесса-Броды-Гданьск и предложил включить в проект Россию.

Кроме того, Азербайджан связывает свое участие в проекте "Одесса-Броды-Плоцк" с предоставлением ему возможности покупки доли в нефтеперерабатывающем комплексе Украины.

В мае этого года на энергетическом саммите в Польше Президенты Украины, Польши, Азербайджана, Грузии и Казахстана будут обсуждать вопросы по реализации ряда энергетических проектов, включая нефтепровод «Одесса – Броды».

Справка УНИАН. Украина завершила строительство 674-километрового нефтепровода "Одесса-Броды" в 2002 году, который позволяет прокачивать около 14 млн. тонн нефти в направлении западной границы Украины.

Сначала проект допускал прокачку каспийской нефти европейским потребителям, однако до 2004 года нефтепровод простаивал, поскольку Украина не могла найти поставщиков нефти.

В середине 2004 года "Укртранснафта" и ТНК-ВР подписали соглашение сроком на три года о реверсном использовании маршрута, который допускает ежегодную прокачку около 9 млн. тонн нефти в направлении морского нефтяного терминала "Южный" в районе черноморского порта Одессы.

Кабинет Министров поручил Министерству топлива и энергетики, Министерству экономики вместе с НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Укртранснафта" до 2008 года подготовить к подписанию межправительственный украинско-польский договор по достройке нефтепровода "Одесса-Броды" до Плоцка.

Польша в 2006 году вместе с Украиной проводили в Баку и Астане презентацию маршрута "Одесса-Броды-Плоцк".

В конце февраля 2007 года Казахстан и Польша договорились о создании рабочей группы для подготовки предложений относительно вариантов транспортировки казахстанской нефти по нефтепроводу "Одесса-Броды-Плоцк".