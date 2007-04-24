Представитель Кабмина в КС просит судей, чтобы не кричали - он может испугаться

Представитель Кабинета министров в Конституционном суде Василий НИМЧЕНКО воздерживается от ответов на вопрос пяти судей, которые в канун рассмотрения дела относительно конституционности указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о роспуске Верховной Рады, заявили о давлении на них. «Я воздерживаюсь от дачи объяснений. Это мое право участника процесса», - заявил В.НИМЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время докладчик по делу судья Сюзанна СТАНИК в связи с этим обратилась к судьям и участникам процесса с просьбой, чтобы судьи задавали вопросы по существу дела, а участники процесса предоставляли информацию суду и в устной, и в письменной форме. «Я считаю, что это очень важно», - сказала С.СТАНИК, попросив при этом участников процесса «вести себя с уважением к суду».

В свою очередь председатель КСУ Иван ДОМБРОВСКИЙ сказал на это: «Я не знаю, что судья хочет. Выступать, рекламировать что-то». При этом он заметил, что судьи должны придерживаться присяги, которую они приносили.

В то же время, В.НИМЧЕНКО, обращаясь к суду, сказал: «Просил бы, чтобы как-то не кричали, потому что я могу испугаться».

В свою очередь, судья Владимир ИВАЩЕНКО напомнил присутствующим в зале, и, в частности, своим коллегам, что законом не предусмотрено, чтобы на стадии устного слушания дела судьи выступали или давали свои комментарии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 апреля, в 10.00 Конституционный Суд Украины продолжил рассмотрение дела по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" от 2 апреля 2007 года № 264. На судебном заседании сегодня присутствуют все 18 судей КС.

Представитель Кабмина в КС В.НИМЧЕНКО перед тем, как начать отвечать на вопросы, заметил, что его объяснения будут в устной форме, а остальные представители КМУ будут предоставлять их в письменной форме.

Возле здания КС находится несколько тысяч сторонников коалиции и оппозиции.

Охрану общественного порядка вокруг КС осуществляет несколько сотен сотрудников спецподразделений МВД.