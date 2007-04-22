На майские праздники будем отдыхать 4 дня
16:53, 22 апреля 2007Общество
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Рекомендации правительства
Перенести рабочий день с понедельника, 30 апреля, на субботу 28 апреля рекомендует правительство. В связи с празднованием Дня международной солидарности, передает 5 канал.
Таким образом, у работников ряда предприятий будет 4 выходных дня - с 29 апреля по 2 мая включительно. В то же время, перенесение рабочих дней из-за празднования Дня Победы не предусматривается, поскольку 9 мая выпадает на среду. Рекомендации о перенесении рабочих дней адресованы руководителям предприятий, учреждений и организаций. Выходные дни переносятся для работников с пятидневной рабочей неделей.
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