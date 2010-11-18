В Госгорпромнадзоре заявляют, что в Украине ежегодно растет уровень профессиональных заболеваний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время парламентских слушаний заявил председатель Государственного комитета по промышленной безопасности, охране труда и горного надзора Александр ХОХОТВА.

По его словам, количество выявленных первых профессиональных заболеваний составляет 7 тыс. в год. При этом, добавил он, около 17 тыс. граждан ежегодно становятся инвалидами из-за трудовых увечий.

"Около 20% среди всех впервые признанных инвалидами потеряли трудоспособность в возрасте 45-50 лет", - сказал А.ХОХОТВА. В то же время, по его словам, от 20 до 40% всех потерь трудоспособности обусловлены заболеваниями, которые связаны с неудовлетворительными условиями труда. Он заметил, что каждый 4 работник работает в условиях вредных производственных факторов.