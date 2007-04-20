Резолюция митинга объединённой оппозиции

Оппозиционные политические силы и участники митинга оппозиции призывают Президента Виктора ЮЩЕНКО немедленно отправить в отставку генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО и министра внутренних дел Василия ЦУШКО.

Об этом говорится в тексте резолюции митинга оппозиции “Зраді – ні! Виборам – так!”, принятом сегодня на Европейской площади.

В резолюции, оглашенной народным депутатом Иосифом ВИНСКИМ, отмечается, что глава государства должен принять меры для безотлагательного возобновления работы Центральной избирательной комиссии и поручить Службе безопасности Украины ускорить рассмотрение дел в отношении тех високих должностных лиц, которые бойкотируют Указ Президента о роспуске парламента и проведение досрочных выборов.

Участники митинга также отмечают, что Президент Украины как гарант Конституции защитил выбор граждан и распустил парламент. “Но те, кто вызывающе наплевал на народное доверие и мандат избирателей, сегодня плюют на Конституцию и законное решение Президента. Им не нравится, что Народный Президент лишает их насиженных мест в парламенте и правительственных кабинетах. Их раздражают постоянные напоминания о том, что власть должна соблюдать законы и Конституцию, служить человеку и заботиться о его благосостоянии. Они не торопились взяться за реформы, но слишком быстро возобновили в стране хищение государственного имущества, бюджетных средств и наезды на предпринимателей. Они хотят создать себе страну по их криминальным законам”, - отмечается в резолюции.

Кроме того, отмечается, что ряд политических сил организовал мятеж и призывают не выполнять Указ Президента. “Они – против народовластия. Для этого они срывают выборы и подкупают судей. 11 апреля мы призвали судей Конституционного Суда проявить гражданское мужество и не поддаваться давлению и провокациям при принятии судьбоносного для страны решения. Сегодня честные судьи сказали свое слово, но остались в меньшинстве. Дискредитированный Конституционный Суд не вызывает нашего доверия! Честные судьи оказались в меньшинстве его состава”, - отмечается в резолюции.

Участники народного митинга заявили, что докажут всему миру, что честных людей больше, и они победят. «Мы призываем всех украинских граждан приобщиться к акции протеста и народной волей не допустить заговора!», - подчеркивается в резолюции.