В детсаду взорвался баллон с кислородом: пострадали три человека

В Херсоне сегодня в детсаде произошел взрыв баллона с кислородом, в результате чего пострадали три человека, в том числе двое детей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонской области взрыв произошел во время приготовления кислородного напитка. Пострадали двое детей и женщина-завхоз, которая готовила этот коктейль.

Сигнал о взрыве поступил в оперативно-координационный центр областной службы МЧС в 10.30. Сразу на место происшествия выехали два пожарно-спасательных отделения и представителя оперативного штаба МЧС.

Пострадавшие с травмами и ожогами госпитализированы.

Больше всего пострадал 4-летний мальчик, который получил ожоги лица и рук третьей степени и в тяжелом состоянии попал в реанимационное отделение.

Причины взрыва будут установлены в ходе расследования.